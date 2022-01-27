Путін ознайомився з відповідями США та НАТО щодо "гарантій безпеки". Перша реакція Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Москва відреагувала на відповіді США та НАТО на вимоги РФ щодо так званих "гарантій безпеки". У МЗС РФ не побачили там "позитивної реакції" "з головного питання". Водночас, президент Росії Володимир Путін ознайомився з відповідями особисто, заявив у четвер журналістам речник Путіна Дмитро Пєсков, пише УНН.
Цитата:
“Усі ці папери (знаходяться) у президента (РФ Володимира Путіна). Звичайно, потрібно якийсь час, щоб їх проаналізувати. Не поспішатимемо з якимись висновками”, — сказав представник Кремля, якого цитують російські ЗМІ.
Деталі
На думку голови МЗС Росії Сергія Лаврова, зміст відповіді Заходу найближчим часом стане відомий широкому загалу.
“Як нам сказали американські колеги (хоча вони й вважають за краще, щоб документ залишився для конфіденційного дипломатичного діалогу), він узгоджений з усіма союзниками США та українською стороною. Немає жодних сумнівів, що найближчим часом він "втіче", — заявив Лавров, якого цитує пресслужба МЗС РФ.
За його словами, у документі “є реакція, яка дозволяє розраховувати на початок серйозної розмови, але на другорядні теми”.
“З головного питання (про нерозширення НАТО — ред.) у цьому документі позитивної реакції немає”, — сказав він.
Доповнення
Напередодні США та НАТО передали Росії письмову відповідь на “гарантії безпеки”.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські “гарантії безпеки”.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпечність нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.