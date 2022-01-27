Путин ознакомился с ответами США и НАТО по "гарантиям безопасности". Первая реакция Москвы

КИЕВ. 27 января. УНН. Москва отреагировала на ответы США и НАТО на требования РФ по так называемым "гарантиям безопасности". В МИД РФ не увидели там "положительной реакции" "по главному вопросу". В то же время, президент России Владимир Путин ознакомился с ответами лично, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет УНН.