путін дозволив приймати оплату за газ від “недружніх” країн в іноземній валюті

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Документ вносить поправки до іншого указу “Про спеціальний порядок виконання іноземними покупцями зобов’язань перед російськими постачальниками природного газу”. Цей указ, підписаний президентом рф наприкінці березня, регулює торгівлю газом із “недружніми” країнами за рублі.

Оплату боргу за газ пропонується зараховувати на спеціальний рахунок російського постачальника, відкритий в іноземній валюті. Зазначається також, що погашення боргу не вважатиметься підставою для відновлення постачань у разі недотримання іноземним покупцем порядку, запровадженого в березні, тобто оплати за газ в рублях.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін підписав указ про заходи у відповідь на введення стелі цін на російську нафту. Як пишуть росЗМІ, відповідний документ забороняє постачання нафти фізично юридичним особам, якщо під час укладання контрактів використали механізми стелі цін.