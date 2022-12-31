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путин разрешил принимать оплату за газ от "недружественных" стран в иностранной валюте

путин разрешил принимать оплату за газ от "недружественных" стран в иностранной валюте

Киев • УНН

 • 356547 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Российский диктатор владимир путин разрешил принимать оплату за поставку российского газа от “недружественных” стран в иностранной валюте, говорится в указе, передает УНН.

Детали

Документ вносит поправки к другому указу “О специальном порядке выполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа”. Этот указ, подписанный президентом рф в конце марта, регулирует торговлю газом с “недружественными” странами за рубли.

Оплату долга за газ предлагается зачислять на специальный счет российского поставщика, открытый в иностранной валюте. Отмечается также, что погашение долга не будет считаться основанием для возобновления поставок в случае несоблюдения иностранным покупателем порядка, введенного в марте, то есть оплаты за газ в рублях.

Напомним 

российский диктатор владимир путин подписал указ о мерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть. Как пишут росСМИ, соответствующий документ запрещает поставки нефти физическим юридическим лицам, если при заключении контрактов использовали механизмы потолка цен.

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