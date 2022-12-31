путин разрешил принимать оплату за газ от "недружественных" стран в иностранной валюте
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Российский диктатор владимир путин разрешил принимать оплату за поставку российского газа от “недружественных” стран в иностранной валюте, говорится в указе, передает УНН.
Детали
Документ вносит поправки к другому указу “О специальном порядке выполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа”. Этот указ, подписанный президентом рф в конце марта, регулирует торговлю газом с “недружественными” странами за рубли.
Оплату долга за газ предлагается зачислять на специальный счет российского поставщика, открытый в иностранной валюте. Отмечается также, что погашение долга не будет считаться основанием для возобновления поставок в случае несоблюдения иностранным покупателем порядка, введенного в марте, то есть оплаты за газ в рублях.
Напомним
российский диктатор владимир путин подписал указ о мерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть. Как пишут росСМИ, соответствующий документ запрещает поставки нефти физическим юридическим лицам, если при заключении контрактов использовали механизмы потолка цен.