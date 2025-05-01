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"путін буде і далі намагатися влізти в перемовини без припинення вогню" - Коваленко

Київ • УНН

 • 5868 перегляди

росія нарощує штурми, щоб змусити Україну до переговорів без припинення вогню. Коваленко заявив, що Україна та США проти таких переговорів з рф.

"путін буде і далі намагатися влізти в перемовини без припинення вогню" - Коваленко

росія не планує скасовувати спроби літньої кампанії на фронті та нарощує штурмові дії, плануючи "влізти у перемовини без припинення вогню".

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко передає УНН.

Поки жодних ознак, що путін бодай десь може готуватися до миру по фронту, інформаційній частині та ВПК рф - не видно

- ідеться у дописі. 

Також Коваленко зазначає, що ситуація на фронті вказує на те, що влада рф і надалі буде намагатися розпочати переговори без припинення вогню, попри те, що й Україна, і США категоричні у цьому питанні.

путін буде і далі намагатися влізти в перемовини без припинення вогню, але проти цього як Україна, так і США

- зазначив він.

Раніше УНН писав, що Коваленко заявив про те, що все, що не є всеосяжним припинення вогню є російською маніпуляцією в інформаційних та військових цілях, коментуючи пропоноване путіним "перемир'я" на честь 9 травня. 

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