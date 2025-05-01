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"путин будет и дальше пытаться влезть в переговоры без прекращения огня" - Коваленко

Киев • УНН

 • 2296 просмотра

россия наращивает штурмы, чтобы заставить Украину к переговорам без прекращения огня. Коваленко заявил, что Украина и США против таких переговоров с рф.

"путин будет и дальше пытаться влезть в переговоры без прекращения огня" - Коваленко

россия не планирует отменять попытки летней кампании на фронте и наращивает штурмовые действия, планируя "влезть в переговоры без прекращения огня".

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко передает УНН.

Пока никаких признаков, что путин хоть где-то может готовиться к миру по фронту, информационной части и ВПК рф - не видно

- говорится в заметке. 

Также Коваленко отмечает, что ситуация на фронте указывает на то, что власть рф и в дальнейшем будет пытаться начать переговоры без прекращения огня, несмотря на то, что и Украина, и США категоричны в этом вопросе.

путин будет и дальше пытаться влезть в переговоры без прекращения огня, но против этого как Украина, так и США

- отметил он.

Ранее УНН писал, что Коваленко заявил о том, что все, что не является всеобъемлющим прекращением огня является российской манипуляцией в информационных и военных целях, комментируя предлагаемое путиным "перемирие" в честь 9 мая. 

Алена Уткина

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