"путин будет и дальше пытаться влезть в переговоры без прекращения огня" - Коваленко
Киев • УНН
россия наращивает штурмы, чтобы заставить Украину к переговорам без прекращения огня. Коваленко заявил, что Украина и США против таких переговоров с рф.
россия не планирует отменять попытки летней кампании на фронте и наращивает штурмовые действия, планируя "влезть в переговоры без прекращения огня".
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко передает УНН.
Пока никаких признаков, что путин хоть где-то может готовиться к миру по фронту, информационной части и ВПК рф - не видно
Также Коваленко отмечает, что ситуация на фронте указывает на то, что власть рф и в дальнейшем будет пытаться начать переговоры без прекращения огня, несмотря на то, что и Украина, и США категоричны в этом вопросе.
путин будет и дальше пытаться влезть в переговоры без прекращения огня, но против этого как Украина, так и США
Ранее УНН писал, что Коваленко заявил о том, что все, что не является всеобъемлющим прекращением огня является российской манипуляцией в информационных и военных целях, комментируя предлагаемое путиным "перемирие" в честь 9 мая.