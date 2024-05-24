путін боїться успіху Саміту миру: Кулеба про фальшиві сигнали рф про нібито готовність до припинення вогню
Київ • УНН
російський диктатор путін боїться успіху Глобального саміту миру і посилає неправдиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на продовження жорстоких атак на Україну.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на фальшиві сигнали рф про нібито готовність до припинення вогню і наголосив - російський диктатор боїться успіху Глобального саміту миру, передає УНН.
Чому російські "джерела" раптом повідомляють ЗМІ, що путін готовий зупинити війну на поточних рубежах? Це просто. путін відчайдушно намагається зірвати мирний саміт у Швейцарії 15–16 червня. Він боїться його успіху. Його оточення надсилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну, а їхні ракети та безпілотники обрушуються на українські міста та громади
Глава МЗС наголосив, що путін наразі не має бажання припиняти свою агресію проти України.
Тільки принциповий і єдиний голос глобальної більшості може змусити його обрати мир замість війни. Саме цього має досягнути Саміт миру. Ось чому він цього так боїться. І тому дуже важливо мати якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу. Коли весь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, росія буде змушена вибрати мир
Керівництво рф поставило завдання будь-яким способом зірвати Саміт миру у Швейцарії - Єрмак02.05.24, 21:34 • 20812 переглядiв
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