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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100337 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  343233 просмотра

путин боится успеха Саммита мира: Кулеба о фальшивых сигналах рф о якобы готовности к прекращению огня

российский диктатор путин боится успеха Глобального саммита мира и посылает ложные сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на продолжение жестоких атак на Украину.

Война •   •  1995 просмотра
путин боится успеха Саммита мира: Кулеба о фальшивых сигналах рф о якобы готовности к прекращению огня

Поможет отразить наступление россиян под Харьковом: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет вооружений для Украины

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов, включая ракеты HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и другое оборудование для отражения российского наступления под Харьковом.

Война •   •  3414 просмотра
Поможет отразить наступление россиян под Харьковом: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет вооружений для Украины

Украинским военным удалось взять под боевой контроль приграничье на Харьковщине - Зеленский

Украинские военные установили боевой контроль над приграничными районами Харьковской области, куда вторглись российские оккупанты.

Война •   •  4462 просмотра
Украинским военным удалось взять под боевой контроль приграничье на Харьковщине - Зеленский

США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов

Соединенные Штаты объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов, включающем ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, боеприпасы и мины.

Война •   •  5257 просмотра
США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов

Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей

Еще 10 украинских детей, в том числе 9-месячный младенец, были спасены из российской оккупации Фондом "Save Ukraine", таким образом, общее количество возвращенных детей составило 345.

Общество •   •  5566 просмотра
Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей

россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ

Россия разместила баржи вдоль Керченского моста для защиты от атак беспилотников, но боны были разрушены осенними штормами, и сейчас Россия устанавливает новые барьеры, используя баржи и крановые суда.

Война •   •  6265 просмотра
россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ

Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд

Более 100 произведений искусства, изъятых из имения бывшего народного депутата, подозреваемого в государственной измене, были признаны культурной ценностью. Произведения будут включены в коллекцию Музейного фонда Украины, - их распределят между музеями.

Культура •   •  6066 просмотра
Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд

В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека

В Полтаве в жилом доме обвалились стена и перекрытия, в результате чего люди оказались под завалами, спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших.

Криминал и ЧП •   •  5893 просмотра
В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека

Украина получила от Германии новую систему ПВО IRIS-T - СМИ

Украина получила систему ПВО IRIS-T от Германии. В целом Берлин обещал Украине девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS, но производители успевают за темпами, которые задают условия войны.

Война •   •  7103 просмотра
Украина получила от Германии новую систему ПВО IRIS-T - СМИ

Сильные ливни снова вернулись на юг Бразилии: 64 человека до сих пор считаются пропавшими без вести

Сильные дожди в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул вызвали новые наводнения в районах столицы страны Порту-Алегри, разрушив усилия по ликвидации последствий смертоносных наводнений в прошлом месяце, которые унесли жизни 163 человек и заставили эвакуировать 600 000 человек.

Новости Мира •   •  6441 просмотра
Сильные ливни снова вернулись на юг Бразилии: 64 человека до сих пор считаются пропавшими без вести