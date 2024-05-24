путин боится успеха Саммита мира: Кулеба о фальшивых сигналах рф о якобы готовности к прекращению огня

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на фальшивые сигналы рф о якобы готовности к прекращению огня и подчеркнул - российский диктатор боится успеха Глобального саммита мира, передает УНН.

Почему российские "источники" вдруг сообщают СМИ, что путин готов остановить войну на текущих рубежах? Это просто. путин отчаянно пытается сорвать мирный саммит в Швейцарии 15-16 июня. Он боится его успеха. Его окружение посылает эти фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что российские войска продолжают жестоко атаковать Украину, а их ракеты и беспилотники обрушиваются на украинские города и громады - сообщил Кулеба в Twitter.

Глава МИД подчеркнул, что путин пока не имеет желания прекращать свою агрессию против Украины.

Только принципиальный и единый голос глобального большинства может заставить его выбрать мир вместо войны. Именно этого должен достичь Саммит мира. Вот почему он этого так боится. И поэтому очень важно иметь как можно больше лидеров со всех континентов и частей света. Когда весь мир выскажется в поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, россия будет вынуждена выбрать мир - резюмировал Кулеба.

Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак

Напомним

24 мая российский диктатор владимир путин, находясь с визитом в минске, сделал ряд циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной.

Ранее

представитель российского диктатора дмитрий песков заявил, что путин готов к "переговорам" по Украине, однако этот процесс должен привести к достижению целей "специальной военной операции" россии.