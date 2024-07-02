"Привиди" з ГУР показали, як палять окупантів з технікою на нічному полюванні
Київ • УНН
Під час нічної операції підрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Ghost" знищив два місця базування окупантів, обладнання для зв'язку та спостереження противника та іншу техніку.
Під час нічної операції підрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Ghost" знищив два місця базування окупантів, обладнання для зв'язку та спостереження противника та іншу техніку, повідомили у ГУР у вівторок, показавши відео, пише УНН.
Деталі
Як вказано, воїни підрозділу ГУР МО України "Ghost" продовжують нічні полювання на окупантів та їхню техніку.
"На одному із напрямків фронту "привиди" спалили два місця базування російських окупантів, знищили розташоване на даху будівлі вороже обладнання для зв’язку й спостереження, а також - паливозаправник та декілька одиниць легкої автомобільної техніки загарбників", - повідомили у ГУР у соцмережах.
Ще плюс 1110 окупантів і 19 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога01.07.24, 07:14 • 27437 переглядiв