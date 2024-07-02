"Призраки" из ГУР показали, как жгут оккупантов с техникой на ночной охоте

Во время ночной операции подразделение Главного управления разведки Минобороны "Ghost" уничтожило два места базирования оккупантов, оборудование для связи и наблюдения противника и другую технику, сообщили в ГУР во вторник, показав видео, пишет УНН.

Детали

Как указано, воины подразделения ГУР МО Украины "Ghost" продолжают ночные охоты на оккупантов и их технику.

"На одном из направлений фронта "призраки" сожгли два места базирования российских оккупантов, уничтожили расположенное на крыше здания вражеское оборудование для связи и наблюдения, а также - топливозаправщик и несколько единиц легкой автомобильной техники захватчиков", - сообщили в ГУР в соцсетях.

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