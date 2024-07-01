Ще плюс 1110 окупантів і 19 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 543 810 осіб, 8099 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 543 810 (+1110) осіб,

танків ‒ 8099 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26) од,

артилерійських систем – 14599 (+66) од,

РСЗВ – 1111 (+1) од,

засоби ППО ‒ 874 (+1) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),

крилаті ракети ‒ 2333 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70) од,

спеціальна техніка ‒ 2448 (+0).

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