Прикордонники дроном-камікадзе знищили російський комплекс спостереження "Муром-П"
Київ • УНН
Українські прикордонники завдяки дронам-камікадзе знищили російський комплекс відеоспостереження "Муром-П", який коригував артилерію рф та відстежував пересування Сил оборони.
Аеророзвідники Держприкордонслужби завдяки дронам камікадзе знищили російський комплекс відеоспостереження, який коригував артилерію окупантів. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише УНН.
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У відомстві розповіли, що знищений російський "Муром-П" здатний вести оптичне та тепловізійне спостереження на відставні до 10 км.
Майстерність аеророзвідників Держприкордонслужби та 4 FPV-дрони позбавили загарбників можливості у цій локації коригувати артилерію та відстежувати переміщення українських Сил оборони
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