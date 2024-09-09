Прикордоння Чернігівщини пережило одну з найважчих діб з початку року: 160 приходів через атаки рф
Київ • УНН
росія здійснила масовий обстріл Чернігівської області - 160 приходів за добу. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди, частково відсутнє електропостачання. За тиждень зафіксовано 307 вибухів та 66 авіаударів.
У Чернігівській області минулої доби зафіксовано 160 приходів через ворожі обстріли, пошкоджено житлові будинки, частково відсутнє електропостачання, повідомив у Telegram у понеділок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
Крайня доба для чернігівського прикордоння була одною з найважчих з початку року. Ворог здійснив масовий обстріл - це 160 приходів по нашій землі
Деталі
За його даними, у селі Новгород-Сіверської громади пошкоджено житловий будинок та господарську споруду, у селі на Семенівщині - також житловий будинок та господарські споруди. "Через обстріли у місті Семенівка було частково відсутнє електропостачання, наразі тривають відновлювальні роботи", - зазначив Чаус.
Доповнення
Протягом тижня, з його слів, росіяни здійснили 105 обстрілів 26 населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 307 вибухів. Ворог завдав 66 авіаційних ударів.
"Страждала цивільна інфраструктура - горіло житло, були пошкоджені нежитлові і господарські будівлі. У прикордонні поранено 2 цивільні особи", - повідомив Чаус.
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