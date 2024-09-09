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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Приграничье Черниговской области пережило одни из самых тяжелых суток с начала года: 160 приходов из-за атак рф

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 07:08  •  19954 просмотра

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россия осуществила массовый обстрел Черниговской области - 160 приходов за сутки. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, частично отсутствует электроснабжение. За неделю зафиксировано 307 взрывов и 66 авиаударов.

В Черниговской области за прошедшие сутки зафиксировано 160 приходов из-за вражеских обстрелов, повреждены жилые дома, частично отсутствует электроснабжение, сообщил в Telegram в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Крайние сутки для черниговского пограничья были одними из самых тяжелых с начала года. Враг осуществил массовый обстрел - это 160 приходов по нашей земле

- написал Чаус.

Детали

По его данным, в селе Новгород-Северской громады повреждены жилой дом и хозяйственная постройка, в селе на Семеновщине - также жилой дом и хозяйственные постройки. "Из-за обстрелов в городе Семеновка частично отсутствовало электроснабжение, сейчас продолжаются восстановительные работы", - отметил Чаус.

Дополнение

В течение недели, по его словам, россияне совершили 105 обстрелов 26 населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 307 взрывов. Враг нанес 66 авиационных ударов.

"Страдала гражданская инфраструктура - горело жилье, были повреждены нежилые и хозяйственные постройки. В пограничье ранены 2 гражданских лица", - сообщил Чаус.

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Юлия Шрамко

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