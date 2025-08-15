Причини виходу з ладу асик-пристроїв

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 21184 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 21566 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 35879 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 27136 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 44858 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 29981 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 66892 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 99659 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57620 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 200570 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
36%
756мм
Популярнi новини
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від ГенштабуPhoto15 серпня, 05:27 • 43118 перегляди
Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості15 серпня, 06:37 • 13693 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 74418 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 31211 перегляди
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN11:58 • 10795 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14 • 35879 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 32188 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 44858 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 75386 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 200570 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джо Байден
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 79953 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 163820 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 112536 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 129129 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 177612 перегляди
Актуальне
The New York Times
Starlink
BFM TV
Financial Times
Truth Social

Причини виходу з ладу асик-пристроїв

Київ • УНН

 • 300 перегляди

ASIC-майнери, незважаючи на надійність, схильні до технічних збоїв через перегрів, нестабільне живлення або знос. Своєчасна діагностика та ремонт, що включає заміну компонентів та перепрошивку, підвищують шанси на відновлення пристрою.

Причини виходу з ладу асик-пристроїв

Асік-майнери - це спеціалізовані пристрої, розроблені для виконання обчислень за певним алгоритмом у процесі видобутку криптовалюту. Завдяки високій продуктивності та енергоефективності вони залишаються одним із найпопулярніших рішень для майнінгу. Однак, незважаючи на надійність, навіть такі пристрої схильні до технічних збоїв. Причини поломок можуть бути різними: від перегріву та нестабільного харчування до виробничого шлюбу чи природного зносу компонентів, передає УНН.

Коли обладнання починає працювати нестабільно, знижується хешрейт, з'являються помилки або пристрій взагалі перестає вмикатися, стає актуальною тема ремонту асиків. Це завдання вимагає високої точності та технічної підготовки, адже пристрої складаються із складних електронних компонентів: плат управління, хеш -плат, ланцюгів живлення та систем охолодження. Часто проблема криється в чіпах, що вигоріли, несправних транзисторах, зруйнованих доріжках або порушенні контактів. Буває, що збій викликаний прошивкою, тоді достатньо оновити мікропрограму. Однак у більшості випадків доводиться проводити фізичну діагностику та пайку елементів.

Важливо розуміти, що своєчасне виявлення несправності підвищує шанси відновлення пристрою. Тривала робота з перевантаженнями може призвести до виходу з ладу дорогих компонентів. Тому регулярний технічний огляд та контроль параметрів роботи асика є обов'язковими заходами профілактики, особливо в умовах цілодобової експлуатації обладнання.

Типові несправності та методи діагностики

Найчастіші проблеми, з якими стикаються власники асиків , пов'язані з перегріванням, пошкодженням хеш- плат або збоєм у харчуванні. Підвищена температура може призвести до деградації термопасти, пошкодження чіпів та деформації елементів. Пил і забруднення заважають охолодженню, а блоки живлення схильні до стрибків напруги. Ці фактори часто призводять до нестабільної роботи або повної зупинки пристрою.

Діагностика починається з візуального огляду: перевіряються вентилятори, стан плат, наявність запаху гару чи слідів окислення. Далі переходять до мультиметричних вимірів - аналізу опору, напруги, цілісності ланцюгів. Деякі несправності вимагають підключення до програмного забезпечення та аналізу логів. У разі збою хеш-плати, пристрій може відображати відсутність чіпів, некоректну роботу температурних датчиків або зависання на одному з етапів завантаження.

Ремонт може включати заміну мосфетів, резисторів, конденсаторів, термодатчиків, а також перепрошивку контролера. Важливо використовувати оригінальні або сумісні комплектуючі, інакше можна погіршити проблему. Також необхідно дотримуватись температурного режиму при пайці, оскільки перегрів плат може пошкодити не тільки несправний компонент, а й сусідні елементи. Нерідко після усунення поломки потрібне тестування пристрою під навантаженням, щоб переконатися у стабільності роботи.

Профілактика та рекомендації щодо продовження терміну служби

Щоб мінімізувати можливість виходу з ладу, важливо правильно експлуатувати обладнання. Асики вимагають якісного електроживлення: бажано використовувати стабілізатори напруги та джерела безперебійного живлення. Регулярне очищення від пилу, контроль температурних режимів та заміна термопасти – необхідні дії для підтримки працездатності. Також слід уникати різких перепадів температур і вологості, особливо при розміщенні обладнання в приміщеннях, що не опалюються.

Згодом будь-яка техніка старіє, і ризик поломки збільшується. Проте грамотно організоване технічне обслуговування дає змогу значно продовжити термін служби. Наприклад, моніторинг хешрейту та температури у реальному часі допомагає оперативно реагувати на аномалії. При перших ознаках збоїв – шум вентилятора, зниження продуктивності, помилки у логах – рекомендується припинити експлуатацію до з'ясування причини.

Хоча ремонт асиків може здатися складним завданням, він цілком виконаємо за наявності знань, інструментарію та точної діагностики. Тим не менш, у деяких випадках раціональнішим рішенням може бути заміна несправного пристрою або його компонентів. Правильний баланс між профілактикою, обслуговуванням та модернізацією дозволить підтримувати ефективність роботи майнінг-ферми на стабільному рівні та уникнути критичних втрат у разі відмови обладнання.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу