Проєкт "Добропаливо" від WOG та Visa: пальне для волонтерів, що подвоюється

Деталі

Щоб доєднатися до проєкту, потрібно заїхати на будь-який АЗК WOG та придбати довільну кількість літрів «Добропалива», повідомивши оператору на касі про своє бажання «підвісити» їх для волонтерів.

Розрахуватися можна хоч готівкою, хоч карткою. Кожен благодійний літр, за який буде сплачено картками Visa, автоматично подвоюється. Підвішувати пальне для волонтерів можна скільки завгодно разів упродовж дії проєкту.

Ініціатива триватиме з 1 листопада до 18 грудня поточного року. Зібране пальне організатори спрямують проєкту «Птахи» від Благодійного фонду «Відчуй», благодійному фонду «Життєлюб» та проєкту мобільних бригад первинної медицини Гуманітарного напряму Фонду Сергія Притули, команди яких здійснюють доставку продуктів харчування, засобів гігієни, обладнання та техніки, одягу, води, ліків та інших необхідних речей на прифронтові та деокуповані території. Робота цих фондів пов’язана з великою кількістю виїздів, тож потреба у пальному є постійною і дуже значною.

Варто зазначити, минулого року проєкт «Добропаливо» тривав 40 днів, і за цей час автоспільнота разом із організаторами акумулювали майже 4,9 млн гривень, що було еквівалентом 120 000 літрів пального різних типів для фонду «Життєлюб». Цього пального вистачило на 12 місяців, упродовж яких волонтери фонду могли здійснювати гуманітарні та евакуаційні поїздки в прифронтові регіони. Окрім того, добролітри використовувалися для гуманітарних місій в зони, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Організатори переконані, що цього року українці зможуть зібрати ще більше «Добропалива» і перекрити попередній рекорд. Тож – долучаймося!

Директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський: «Мета проєкту «Добропаливо» – об'єднати великий бізнес, міжнародну платіжну систему Visa, авторитетні волонтерські організації та соціально відповідальних автовласників. Минулого року ця ініціатива знайшла великий відгук серед наших клієнтів. Добролітри, які вони підвісили, дали змогу волонтерам фонду «Життєлюб», який був тоді ексклюзивним партнером проєкту, зробити виїзди до 90 населених пунктів, щоб доставити 800 тонн гуманітарної допомоги. Завдяки цьому майже 82 тис. українців із прифронтових та деокупованих територій отримали продукти харчування, воду та інші речі першої необхідності, а 12 медзакладів – ліки та витратні матеріали. Віримо, що цьогоріч спільними зусиллями зможемо більше, щоб більша кількість людей отримала вкрай потрібні ліки, продукти харчування, воду та інші необхідні речі».

За 20 місяців війни ми навчилися миттєво єднатися задля допомоги у вирішенні потреб тих, кому це конче необхідно. Робимо це не лише донатами, але й діями. В цьому сила й особливість нашого народу. Організатори проєкту «Добропаливо» сподіваються, що чимало автовласників відчують відгук у серці й зможуть підвісити добролітри пального для волонтерів, щоб вони довезли, доправили, підтримали тих, хто найбільше цього потребує.