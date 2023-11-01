Проект "Добропаливо" от WOG и Visa: удваивающееся топливо для волонтеров

Детали

Чтобы присоединиться к проекту, нужно заехать на любой АЗК WOG и приобрести произвольное количество литров "Добропалива", сообщив оператору на кассе о своем желании «подвесить» их для волонтеров.

Рассчитаться можно хоть наличными, хоть карточкой. Каждый благотворительный литр, за который будет оплачен картами Visa, автоматически удваивается. Подвешивать топливо для волонтеров можно сколько угодно раз в течение действия проекта.

Инициатива продлится с 1 ноября по 18 декабря текущего года. Собранное топливо организаторы направят проекту «Птахи» от Благотворительного фонда «Відчуй», благотворительному фонду "Життєлюб" и проекту мобильных бригад первичной медицины Гуманитарного направления Фонда Сергея Притулы, команды которых осуществляют доставку продуктов питания, средств гигиены, оборудования и техники, одежды, воды, лекарств и других необходимых вещей на прифронтовые и деоккупированные территории. Работа этих фондов связана с большим количеством выездов, поэтому потребность в горючем является постоянной и очень значительной.

Стоит отметить, в прошлом году проект "Добропаливо" длился 40 дней, и за это время автосообщество вместе с организаторами аккумулировали почти 4,9 млн гривен, что было эквивалентом 120 000 литров топлива различных типов для фонда "Життєлюб". Этого топлива хватило на 12 месяцев, в течение которых волонтеры фонда могли осуществлять гуманитарные и эвакуационные поездки в прифронтовые регионы. Кроме того, добролитры использовались для гуманитарных миссий в зоны, пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС.

Организаторы убеждены, что в этом году украинцы смогут собрать еще больше "Добропалива" и перекрыть предыдущий рекорд. Так что – присоединяйтесь!

Директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский: «Цель проекта "Добропаливо" – объединить крупный бизнес, международную платежную систему Visa, авторитетные волонтерские организации и социально ответственных автовладельцев. В прошлом году эта инициатива нашла большой отклик среди наших клиентов. Добролитры, которые они подвесили, позволили волонтерам фонда "Життєлюб", который был тогда эксклюзивным партнером проекта, совершить выезды в 90 населенных пунктов, чтобы доставить 800 тонн гуманитарной помощи. Благодаря этому почти 82 тыс. украинцев с прифронтовых и деоккупированных территорий получили продукты питания, воду и другие вещи первой необходимости, а 12 медучреждений – лекарства и расходные материалы. Верим, что в этом году совместными усилиями сможем больше, чтобы большее количество людей получило крайне необходимые лекарства, продукты питания, воду и другие необходимые вещи».

За 20 месяцев войны мы научились мгновенно объединяться для помощи в решении потребностей тех, кому это крайне необходимо. Делаем это не только донатами, но и действиями. В этом сила и особенность нашего народа. Организаторы проекта "Добропаливо" надеются, что многие автовладельцы почувствуют отклик в сердце и смогут подвесить добролитры топлива для волонтеров, чтобы они довезли, доставили, поддержали тех, кто больше всего в этом нуждается.