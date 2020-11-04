Провідний баскетболіст чемпіонату Норвегії перейшов до українського клубу

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. МБК “Миколаїв” оголосив про підписання контракту з американським розігруючим зі зростом в 180 см Іларіоном Бономмом, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Минулий сезон 29-річний баскетболіст провів у чемпіонаті Норвегії в складі клубу “Аммеруд”. У чемпіонаті Норвегії 2019/20 Бономм відіграв 16 матчів, всі починав в старті і, проводячи на майданчику по 39 хвилин, приносив своїй команді 22,8 очка, 8,4 передачі та 7,0 передачі, реалізуючи 19 відсотків триочкових і 57 відсотків кидків з гри.

Сказано, що команда новачка “Миколаєва” минулий сезон завершила на передостанньому 9-му місці, здобувши 7 перемог в 27 матчах.

Додамо, що раніше “Миколаїв” розірвав контракт з найкращим асистентом поточного сезону Суперліги Климом Артамоновим, який повернувся до “Одеси”.

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