Провідний баскетболіст чемпіонату Норвегії перейшов до українського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. МБК “Миколаїв” оголосив про підписання контракту з американським розігруючим зі зростом в 180 см Іларіоном Бономмом, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Минулий сезон 29-річний баскетболіст провів у чемпіонаті Норвегії в складі клубу “Аммеруд”. У чемпіонаті Норвегії 2019/20 Бономм відіграв 16 матчів, всі починав в старті і, проводячи на майданчику по 39 хвилин, приносив своїй команді 22,8 очка, 8,4 передачі та 7,0 передачі, реалізуючи 19 відсотків триочкових і 57 відсотків кидків з гри.
Сказано, що команда новачка “Миколаєва” минулий сезон завершила на передостанньому 9-му місці, здобувши 7 перемог в 27 матчах.
Додамо, що раніше “Миколаїв” розірвав контракт з найкращим асистентом поточного сезону Суперліги Климом Артамоновим, який повернувся до “Одеси”.