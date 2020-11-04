Ведущий баскетболист чемпионата Норвегии перешел в украинский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. МБК "Николаев" объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим с ростом в 180 см Иларионом Бономмом, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Прошлый сезон 29-летний баскетболист провел в чемпионате Норвегии в составе клуба “Аммеруд”. В чемпионате Норвегии 2019/20 Бономм сыграл 16 матчей, все начинал в старте и, проводя на площадке по 39 минут, приносил своей команде 22,8 очка, 8,4 передачи и 7,0 передачи, реализуя 19 процентов трехочковых и 57 процентов бросков из игры.
Сказано, что команда новичка “Николаева” прошлый сезон завершила на предпоследнем 9-м месте, получив 7 побед в 27 матчах.
Добавим, что ранее “Николаев” расторг контракт с лучшим ассистентом текущего сезона Суперлиги Климом Артамоновым, который вернулся в “Одессы”.