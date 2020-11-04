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Настал час зробити все правильно: Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.
15:53 • 26 просмотра

Настал час зробити все правильно: Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 29567 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 108091 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 94850 просмотра

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Ведущий баскетболист чемпионата Норвегии перешел в украинский клуб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. МБК "Николаев" объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим с ростом в 180 см Иларионом Бономмом, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Прошлый сезон 29-летний баскетболист провел в чемпионате Норвегии в составе клуба “Аммеруд”. В чемпионате Норвегии 2019/20 Бономм сыграл 16 матчей, все начинал в старте и, проводя на площадке по 39 минут, приносил своей команде 22,8 очка, 8,4 передачи и 7,0 передачи, реализуя 19 процентов трехочковых и 57 процентов бросков из игры.

Сказано, что команда новичка “Николаева” прошлый сезон завершила на предпоследнем 9-м месте, получив 7 побед в 27 матчах.

Добавим, что ранее “Николаев” расторг контракт с лучшим ассистентом текущего сезона Суперлиги Климом Артамоновым, который вернулся в “Одессы”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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