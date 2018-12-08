Протягом тижня Росія не пропустила понад 250 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Протягом цього тижня Російська Федерація не пропустила на свою територію понад 250 громадян України без оголошення причин. Про це повідомив УНН помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
“Росіяни не пропустили за добу 34 громадянина України і загалом за тиждень вже понад 250 громадян України вони не пропустили без оголошення на те причин”, — розповів Слободян.
При цьому, зазначив помічник голови Держприкордонслужби, за добу українські прикордонники не впустили на нашу територію 49 росіян, а загалом з початку запровадження воєнного стану — майже 860.
Нагадаємо, українські прикордонники у зв’язку з введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків — громадян РФ віком від 16 до 60 років на територію України.
У 10 областях України запроваджено воєнний стан до 26 грудня.