В течение недели Россия не пропустила более 250 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В течение этой недели Российская Федерация не пропустила на свою территорию более 250 граждан Украины без объявления причин. Об этом сообщил УНН помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Русские не пропустили за сутки 34 граждан Украины и всего за неделю уже более 250 граждан Украины они не пропустили без объявления на то причин", - рассказал Слободян.
При этом, отметил помощник главы Госпогранслужбы, за сутки украинские пограничники не впустили на нашу территорию 49 россиян, а в целом с начала введения военного положения - почти 860.
Напомним, украинские пограничники в связи с введение военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины.
В 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.