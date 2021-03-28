Протягом суботи у Білорусі затримали щонайменше 245 осіб - правозахисники

Деталі

Білоруська опозиція анонсувала в суботу масові несанкціоновані акції протесту в різних містах, в тому числі в Мінську. Однак, як поінформувало МВС республіки, незаконні масові заходів не було зафіксовано, “протестна активність наближена до нуля”. Правоохоронці провели точкові затримання, які, як пояснювали ЗМІ в МВС, пов’язані з порушенням адміністративного законодавства, в тому числі — з пікетуванням.

Як повідомляється на сайті “Вясна”, затримані 245 осіб. Крім Мінська, декілька затриманих є також у Бресті, Новогрудку, Солігорську, Новополоцьку, Барановічах і Могильові.

Доповнення

25 березня в Білорусі відзначали День волі — неофіційний день-символ білоруського національної самосвідомості, який традиційно викликає невдоволення у режиму Олександра Лукашенка і супроводжується репресіями щодо тих, хто публічно святкує цю дату.