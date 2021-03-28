В течение субботы в Беларуси задержали по меньшей мере 245 человек - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Правозащитный центр “Вясна” сообщил, что располагает данными о 245 задержанных в субботу в республике, в основном — во время попыток оппозиции провести несанкционированную акцию протеста в Минске, пишет УНН.
Детали
Белорусская оппозиция анонсировала в субботу массовые несанкционированные акции протеста в различных городах, в том числе в Минске. Однако, как проинформировало МВД республики, незаконные массовые мероприятия не зафиксированы, “протестная активность приближена к нулю”. Правоохранители провели точечные задержания, которые, как поясняли СМИ в МВД, связаны с нарушением административного законодательства, в том числе — с пикетированием.
Как сообщается на сайте “Вясны”, задержаны 245 человек. Помимо Минска, несколько задержанных есть также в Бресте, Новогрудке, Солигорске, Новополоцке, Барановичах и Могилеве.
Дополнение
25 марта в Беларуси отмечали День воли — неофициальный день-символ белорусского национального самосознания, который традиционно вызывает недовольство у режима Александра Лукашенко и сопровождается репрессиями в отношении тех, кто публично празднует эту дату.