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Проти екснардепа розпочато розслідування за хуліганські дії під час брифінгу заступника директора ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення народним депутатом VIII скликання громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, пов’язаного з опором представникові влади, який припиняв хуліганські дії зазначеної особи (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Проти екснардепа розпочато розслідування за хуліганські дії під час брифінгу заступника директора ДБР

За попередньою інформацією, приблизно об 11:00 28 січня особа проникла на охоронювану територію Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15 через паркан з колючим дротом. Після цього зайшла до актової зали, де відбувався брифінг першого заступника директора ДБР, та під час його виступу спробувала кинути в нього мобільний телефон.

У зв'язку з цим, особу було виведено із зали проведення брифінгу. До того ж, під час супроводження до виходу, вона чинила опір правоохоронцям.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

У разі доведення вини, народному депутату VIII скликання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Нагадаємо, 28 січня відбувся брифінг першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова.

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