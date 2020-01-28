Проти екснардепа розпочато розслідування за хуліганські дії під час брифінгу заступника директора ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення народним депутатом VIII скликання громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, пов’язаного з опором представникові влади, який припиняв хуліганські дії зазначеної особи (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
За попередньою інформацією, приблизно об 11:00 28 січня особа проникла на охоронювану територію Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15 через паркан з колючим дротом. Після цього зайшла до актової зали, де відбувався брифінг першого заступника директора ДБР, та під час його виступу спробувала кинути в нього мобільний телефон.
У зв'язку з цим, особу було виведено із зали проведення брифінгу. До того ж, під час супроводження до виходу, вона чинила опір правоохоронцям.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
У разі доведення вини, народному депутату VIII скликання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Нагадаємо, 28 січня відбувся брифінг першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова.