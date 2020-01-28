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Против екснардепа начато расследование по хулиганские действия во время брифинга замдиректора ДБР

Киев • УНН

 • 17148 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, прекращал хулиганские действия указанного лица (ч. 3 ст . 296 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Против екснардепа начато расследование по хулиганские действия во время брифинга замдиректора ДБР

По предварительной информации, около 11:00 28 января проник на охраняемую территорию Государственного бюро расследований по адресу: Киев, ул. С. Петлюры, 15 через забор с колючей проволокой. После этого зашло в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталось бросить в него мобильный телефон.

В связи с этим, лицо было выведено из зала проведения брифинга. К тому же, во время сопровождения к выходу, оно сопротивлялось стражам порядка.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, 28 января состоялся брифинг первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова.

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