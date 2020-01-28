Против екснардепа начато расследование по хулиганские действия во время брифинга замдиректора ДБР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, прекращал хулиганские действия указанного лица (ч. 3 ст . 296 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
По предварительной информации, около 11:00 28 января проник на охраняемую территорию Государственного бюро расследований по адресу: Киев, ул. С. Петлюры, 15 через забор с колючей проволокой. После этого зашло в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталось бросить в него мобильный телефон.
В связи с этим, лицо было выведено из зала проведения брифинга. К тому же, во время сопровождения к выходу, оно сопротивлялось стражам порядка.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Напомним, 28 января состоялся брифинг первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова.