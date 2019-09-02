Протестувальники в Гонконзі закликали до загального страйку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Учасники акцій протесту за демократію в Гонконзі в понеділок викликали хаос в годину пік, почавши черговий день можливих заворушень після антиурядових акцій протесту на вихідних. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
Під час чергової акції протесту у понеділок вранці одягнені в чорне демонстранти почали блокувати двері поїздів, не даючи їм закритися, на низці станцій метрополітену, що викликало серйозні затримки в русі поїздів.
Демонстранти також закликали до загального страйку в понеділок, в той час як студенти університету збираються на мітинг у другій половині дня.
Нагадаємо, на вихідних активісти у Гонконзі звели барикади і заблокували рух поїздів до аеропорту.