Протестувальники в Гонконзі закликали до загального страйку

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Учасники акцій протесту за демократію в Гонконзі в понеділок викликали хаос в годину пік, почавши черговий день можливих заворушень після антиурядових акцій протесту на вихідних. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Під час чергової акції протесту у понеділок вранці одягнені в чорне демонстранти почали блокувати двері поїздів, не даючи їм закритися, на низці станцій метрополітену, що викликало серйозні затримки в русі поїздів.

Демонстранти також закликали до загального страйку в понеділок, в той час як студенти університету збираються на мітинг у другій половині дня.

Нагадаємо, на вихідних активісти у Гонконзі звели барикади і заблокували рух поїздів до аеропорту.

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