Протестующие в Гонконге призвали к всеобщей забастовке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Участники акций протеста за демократию в Гонконге в понедельник вызвали хаос в час пик, начав очередной день возможных беспорядков после антиправительственных акций протеста на выходных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
Во время очередной акции протеста в понедельник утром одетые в черное демонстранты начали блокировать двери поездов, не давая им закрыться, на ряде станций метрополитена, что вызвало серьезные задержки в движении поездов.
Демонстранты также призвали к всеобщей забастовке в понедельник, в то время как студенты университета собираются на митинг во второй половине дня.
Напомним, на выходных активисты в Гонконге построили баррикады и заблокировали движение поездов к аэропорту.