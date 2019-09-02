Протестующие в Гонконге призвали к всеобщей забастовке

Во время очередной акции протеста в понедельник утром одетые в черное демонстранты начали блокировать двери поездов, не давая им закрыться, на ряде станций метрополитена, что вызвало серьезные задержки в движении поездов.

Демонстранты также призвали к всеобщей забастовке в понедельник, в то время как студенты университета собираются на митинг во второй половине дня.

Напомним, на выходных активисты в Гонконге построили баррикады и заблокировали движение поездов к аэропорту.