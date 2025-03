Протести у Гонконзі: між поліцією та мітингувальниками відбулися нові масові сутички

Антиурядові активісти і представники феміністських організацій зібралися, щоб висловити протест проти брутального поводження поліцейських з жінкою, яка була затримана в неділю за підозрою в нападі на співробітника правоохоронних органів. Не дозволивши натовпу наблизитися до поліцейського відділку, правоохоронці розігнали присутніх, затримавши кількох радикалів, які кидали в них каміння та яйця.

Тим часом масові демонстрації тривають і в інших районах по всьому місту на тлі закликів опозиційних сил до загального страйку. За деякими припущеннями, вона може зібрати до 500 тисяч осіб. Зокрема, до страйку приєдналися деякі співробітники аеропорту, де було скасовано не менше 230 рейсів.

Вранці було порушено роботу кількох гілок метро, проте потім рух поїздів поступово відновився. Деякі дороги залишаються заблокованими для руху транспорту. У центральних районах міста через побоювання заворушень закрито багато торгових точок, включаючи триповерховий магазин Apple в кварталі Козуей-Бей. До страйку приєдналися кілька десятків співробітників місцевого “Діснейленду”, які зібралися перед входом в парк.

Нагадуємо, цими вихідними понад 100 тисяч людей перекрили барикадами дороги у Гонконзі та відбулися вуличні сутички.