Протесты в Гонконге: между полицией и митингующими произошли новые массовые беспорядки

Антиправительственные активисты и представители феминистских организаций собрались, чтобы выразить протест против грубого обращения полицейских с женщиной, которая была задержана в воскресенье по подозрению в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Не позволив толпе приблизиться к полицейскому участку, стражи порядка разогнали собравшихся, задержав нескольких радикалов, кидавших в них камни и яйца.

Между тем массовые демонстрации продолжаются и в других районах по всему городу на фоне призывов оппозиционных сил ко всеобщей забастовке. По некоторым предположениям, она может собрать до 500 тысяч человек. В частности, к забастовке примкнули некоторые сотрудники аэропорта, где было отменено не менее 230 рейсов.

Утром была нарушена работа нескольких веток метро, однако затем движение поездов постепенно восстановилось. Некоторые дороги остаются заблокированными для движения транспорта. В центральных районах города из-за опасения беспорядков закрыты многие торговые точки, включая трехэтажный магазин Apple в квартале Козуэй-бэй. К забастовке присоединились несколько десятков сотрудников местного “Диснейленда”, собравшихся перед входом в парк.

#LIVE: Protesters set fires at and besiege police stations, throw national flag into water as chaos reigns across Hong Kong #HongKongProtests

Sham Shui Po police fired more rounds of tear gas in a densely populated neighbourhood

#LIVE: A group of white-shirted men brandishing rods are attacking protesters in North Point #HongKongProtests

Following a morning of transport disruption, some Hong Kong protesters taking part in a citywide strike clashed with police

Напоминаем, в эти выходные более 100 тысяч человек перекрыли баррикадами дороги в Гонконге и состоялись уличные столкновения.