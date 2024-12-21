В Киеве объявлена воздушная тревога: скоростные цели движутся с Полтавщины
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога, население призывают направляться в укрытия. Зафиксировано движение скоростных целей из Полтавской области в направлении Киевской.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
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Было проинформировано, скоростные цели на Полтавщине направляются в Киевскую область
По Украине распространяется воздушная тревога15 окт. 2023, 21:37 • 1229911 просмотров