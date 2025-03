Понад 100 тисяч людей перекрили барикадами дороги у Гонконзі, тривають вуличні сутички

Мітингувальники зібралися в густонаселеному районі Монгкок, звідки групами розійшлися в різні боки. Основна їхня частина рушила до набережної в туристичний квартал Чім Ша Цуй, де знаходиться безліч готелів. Спорудивши барикади, протестувальники перекрили для руху ряд доріг і частину жвавого підводного автомобільного тунелю, який зв’язує материк з островом Гонконг.

Поліція називає дії демонстрантів незаконними, приступивши до силового розгону, паралельно вичікуючи, коли їх основні сили розійдуться. За деякими оцінками, в нинішніх виступах беруть участь до 120 тисяч осіб.

Кілька тижнів тому тут спалахнули масові протести проти ініційованого місцевою владою законопроекту, який ставить за мету налагодити механізм видачі з Гонконгу в материковий Китай для судового переслідування осіб, підозрюваних в порушенні законів КНР або які знаходяться в розшуку. Під тиском громадськості глава місцевої адміністрації Керрі Лам оголошувала про рішення зняти законопроект з порядку, але це не зупинило хвилю антиурядових протестів. Зокрема, нові акції заплановані на неділю і понеділок.

#LIVE: The Cross-Harbour Tunnel is blockaded for the second time in five hours https://t.co/A62shxYLiB #hongkongprotests pic.twitter.com/Tk15BCFnvn

Breaking: police deployed tear gas in residential area in Wong Tai Sin. pic.twitter.com/8s6LiOkwQl

#LIVE: There are ongoing stand-offs between police and protesters in at least three locations in the Nathan Road area, the main arterial road running through Kowloon https://t.co/A62shxYLiB #hongkongprotests pic.twitter.com/Bm0VEbp83u

#LIVE: Riot police advance on Nathan Road and briefly stop at Mong Kok MTR station, where plumes of white smoke are seen. Meanwhile, on another stretch along Nathan, a long line of at least 20 police vans carrying riot squads are travelling slowly https://t.co/A62shxYLiB pic.twitter.com/yFcF81Ca9L

