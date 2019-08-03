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Более 100 тысяч человек перекрыли баррикадами дороги в Гонконге, продолжаются уличные столкновения

Киев  •  УНН

 • 10811 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Десятки тысяч антиправительственных демонстрантов в Гонконге в субботу вечером вышли на очередную массовую акцию протеста. Они заблокировали движение транспорта по целому ряду улиц в районе Коулун в материковой части города, пишет УНН со ссылкой на издание South China Morning Post.

Митингующие собрались в густонаселенном районе Монгкок, откуда группами разошлись в разные стороны. Основная их часть двинулась к набережной в туристический квартал Чим Ша Цуй, где находится множество отелей. Воздвигнув баррикады, протестующие перекрыли для движения ряд дорог и часть оживленного подводного автомобильного туннеля, связывающего материк с островом Гонконг.

Полиция называет действия демонстрантов незаконными, приступив к силовому разгону, параллельно выжидая, когда их основные силы разойдутся. По некоторым оценкам, в нынешних выступлениях участвуют до 120 тысяч человек.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов. В частности, новые акции запланированы на воскресенье и понедельник.

#LIVE : The Cross-Harbour Tunnel is blockaded for the second time in five hours https://t.co/A62shxYLiB #hongkongprotests pic.twitter.com/Tk15BCFnvn

— SCMP News (@SCMPNews) August 3, 2019

Breaking: police deployed tear gas in residential area in Wong Tai Sin. pic.twitter.com/8s6LiOkwQl

— Alvin Lum (@alvinllum) August 3, 2019

#LIVE : There are ongoing stand-offs between police and protesters in at least three locations in the Nathan Road area , the main arterial road running through Kowloon https://t.co/A62shxYLiB #hongkongprotests pic.twitter.com/Bm0VEbp83u

— SCMP News (@SCMPNews) August 3, 2019

#LIVE : Riot police advance on Nathan Road and briefly stop at Mong Kok MTR station , where plumes of white smoke are seen. Meanwhile, on another stretch along Nathan, a long line of at least 20 police vans carrying riot squads are travelling slowly https://t.co/A62shxYLiB pic.twitter.com/yFcF81Ca9L

— SCMP News (@SCMPNews) August 3, 2019

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