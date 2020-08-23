Протести у Білорусі: Лукашенко з вертольота оглянув мітингарів та заявив, що вони "як щури розбіглися"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Державне інформагентство Білорусі “Белта”, опублікувало відео, на якому знято, як Олександр Лукашенко підлітав на вертольоті до Палацу незалежності — своєї резиденції, поруч з якою міліція заблокувала шлях колоні демонстрантів, зазначає УНН.
На відео Лукашенко просить підлетіти ближче до проспекту Переможців, на якому розташована резиденція, і каже: “Як щури розбіглися”.
Незабаром голос за кадром запитує: “Ну де вони?”. Журналісти припускають, що це голос Миколи Лукашенка, сина президента Білорусі. Олександр Лукашенко відповідає: “Побігли. Вони дізналися, що ти будеш там”.
Також опубліковані відео, на яких знято, як Лукашенко виходить з вертольота в бронежилеті і з автоматом в руках.
Додамо, що в Мінську 23 серпня пройшла нова масова акція проти Олександра Лукашенка. Люди зібралися на площі Незалежності, потім пройшли маршем до готелю “Планета” неподалік стели “Мінськ — місто-герой”, а потім попрямували до резиденції Лукашенка, де шлях їм заблокував ланцюг міліції. У протестах взяли участь близько 100 тисяч осіб.