У Мінську відбувається "Марш нової Білорусі"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Білорусі в неділю, 23 серпня, проходить "Марш нової Білорусі". Акції проти результатів президентських виборів і жорстокості міліції заплановані в Мінську та інших містах республіки, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"14:05. У Мінську стартував Марш Нової Білорусі, люди колонами йдуть до Майдану Незалежності, дороги до нього не перекриті. Люди вже зібралися на площі Незалежності", - пише білоруська служба.
Повідомляється, що на акції сьогодні повинні виступити лідери Координаційної ради опозиції.
Крім того, акція солідарності з протестуючих білорусами "Шлях свободи" проходить сьогодні в Литві. Планується, що близько 50 тисяч осіб встануть живим ланцюгом з центру Вільнюса до кордону з Білорусю. Це приблизно 32 кілометри.
Як повідомляв УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняє білорусів, що 60% фотографій з травмами протестуючих - постановочні кадри. Про це він заявив в ході провладного мітингу в Гродно, який транслювали, зокрема, російські держтелеканали.