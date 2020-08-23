В Минске проходит "Марш новой Беларуси"

"14:05. В Минске стартовал Марш Новой Беларуси, люди колоннами идут к Майдану Независимости, дороги к нему не перекрыты. Люди уже собрались на площади Независимости", - пишет белорусская служба.

Сообщается, что на акции сегодня должны выступить лидеры Координационного совета оппозиции.

Кроме того, акция солидарности с протестующими белорусами "Путь свободы" проходит сегодня в Литве. Планируется, что около 50 тысяч человек встанут живой цепью из центра Вильнюса до границы с Беларусью. Это примерно 32 километра.

Как сообщал УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет белорусов, 60% фотографий с травмами протестующих - постановочные кадры. Об этом он заявил в ходе провластного митинга в Гродно, который транслировали, в частности, российские гостелеканалы.