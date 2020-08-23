Протесты в Беларуси: Лукашенко с вертолета осмотрел митингующих и заявил, что они "как крысы разбежались"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Государственное информагентство Беларуси “Белта”, опубликовало видео, на котором снято, как Александр Лукашенко подлетал на вертолете к Дворцу независимости — своей резиденции, рядом с которой милиция заблокировала путь колонне демонстрантов, отмечает УНН.
На видео Лукашенко просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: “Как крысы разбежались”.
Вскоре голос за кадром спрашивает: “Ну где они?”. Журналисты предполагают, что это голос Николая Лукашенко, сына президента Беларуси. Александр Лукашенко отвечает: “Побежали. Они узнали, что ты будешь там”.
Также опубликованы видео, на которых снято, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.
Добавим, что в Минске 23 августа прошла новая массовая акция против Александра Лукашенко. Люди собрались на площади Независимости, затем прошли маршем к гостинице “Планета” около стелы “Минск — город-герой”, а потом направились к резиденции Лукашенко, где путь им заблокировала цепь милиции. В протестах приняли участие около 100 тысяч человек.