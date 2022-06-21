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Проспект Леніна замість проспекту Миру або імперські замашки на радянській лад: рашисти взялись за перейменування вулиць в Маріуполі

Проспект Леніна замість проспекту Миру або імперські замашки на радянській лад: рашисти взялись за перейменування вулиць в Маріуполі

Київ • УНН

 • 564490 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. В тимчасово захопленому місті Маріуполь Донецької області російські окупанти вирішили перейменувати вулиці. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в Telegram, інформує УНН.

Деталі

Так, російські загарбники вирішили проспект Миру замінити на проспект Леніна. Замість вулиці видатного українського художника Куїнджі буде вулиця Артема. Щодо населених пунктів, то рашисти також планують змінити назви. Селище Первомайское замість історичної назви Мангуш від департованих з Криму греків. Первомайский район замість Мангушського або Маріупольського.

"Повернення в минуле якого не було. Печери, імперські замашки на радянській лад. Давайте вже переменуйте знов на Жданов. Не ганьбіть славетне ім’я Міста-Героя Маріуполя", - сказав Андрющенко. 

Нагадаємо 

Голосування щодо перейменувань майже 300 об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами, тривало із 15 до 19 червня у міському застосунку "Київ Цифровий". Взяти участь у голосуванні могли всі громадяни України. Для верифікації використовувався Bank ID.

Мер Одеси Геннадій Труханов виступив проти перейменування Пушкінської вулиці у місті. Видання пише, що Труханов, якого довгий час вважали проросійським політиком, від початку війни став "відвертим захисником України та свого міста".

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