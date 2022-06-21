Вулиці Ратушного та Левіна: як українці проголосували за дерусифікацію Києва

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"Голосування щодо перейменувань майже 300 об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами, тривало із 15 до 19 червня у міському застосунку "Київ Цифровий". Взяти участь у голосуванні могли всі громадяни України. Для верифікації використовувався Bank ID", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, вулицю Волгоградську 29,9 тисяч осіб пропонують перейменувати на вулицю Романа Ратушного – київського громадського активіста, який загинув у боях з окупантами під Ізюмом. А вулицю Багратіона українці хочуть перейменувати на вулицю Максима Левіна – фотографа, який загинув на Київщині, де тривали бойові дії.

Також люди проголосували за перейменування:

- вулиці Байкальська на Мелітопольську;

- вулиці Біломорської на Катерини Гандзюк;

- проспекту Юрія Гагаріна на Леоніда Каденюка;

- вулиці Героїв Бресту на Чорнобаївську;

- вулиці Пушкінська на Чикаленка;

- вулиці Лева Толстого на Українських Героїв;

- вулиці Московська на Князів Острозьких;

- вулиці Смоленська на Сім'ї Бродських;

- вулиці Пітерська на Лондонську.

Повні результати голосування:

Додамо

Секретар Київради Володимир Бондаренко зазначив, що отримані результати голосування передано до ради для подальшого розгляду експертної комісії. На основі висновку експертів Київрада потім ухвалить рішення про перейменування вулиць.

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