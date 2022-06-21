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Улицы Ратушного и Левина: как украинцы проголосовали за дерусификацию Киева

Киев • УНН

 • 168191 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование по переименованию улиц, названия которых связаны с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Цитата

"Голосование по переименованию почти 300 объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами, продолжалось с 15 по 19 июня в городском приложении "Киев Цифровой". Принять участие в голосовании могли все граждане Украины. Для верификации использовался Bank ID", – говорится в сообщении.

Детали

В частности, улицу Волгоградскую 29,9 тысячи человек предлагают переименовать в улицу Романа Ратушного – киевского общественного активиста, погибшего в боях с оккупантами под Изюмом. А улицу Багратиона украинцы хотят переименовать в улицу Максима Левина – фотографа, погибшего под Киевом, где продолжались боевые действия.

Также люди проголосовали за переименование:

- улицы Байкальской на Мелитопольскую;

- улицы Беломорской на Екатерины Гандзюк;

- проспекта Юрия Гагарина на Леонида Каденюка;

- улицы Героев Бреста на Чернобаевскую;

- улицы Пушкинская на Чикаленко;

- улицы Льва Толстого на Украинских Героев;

- улицы Московская на Князев Острожских;

- улицы Смоленская на Семьеи Бродских;

- улицы Питерская на Лондонскую.

Полные результаты голосования:

Добавим

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко отметил, что полученные результаты голосования переданы в совет для дальнейшего рассмотрения экспертной комиссии. На основе заключения экспертов Киевсовет затем примет решение о переименовании улиц.

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