Улицы Ратушного и Левина: как украинцы проголосовали за дерусификацию Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование по переименованию улиц, названия которых связаны с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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"Голосование по переименованию почти 300 объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами, продолжалось с 15 по 19 июня в городском приложении "Киев Цифровой". Принять участие в голосовании могли все граждане Украины. Для верификации использовался Bank ID", – говорится в сообщении.
Детали
В частности, улицу Волгоградскую 29,9 тысячи человек предлагают переименовать в улицу Романа Ратушного – киевского общественного активиста, погибшего в боях с оккупантами под Изюмом. А улицу Багратиона украинцы хотят переименовать в улицу Максима Левина – фотографа, погибшего под Киевом, где продолжались боевые действия.
Также люди проголосовали за переименование:
- улицы Байкальской на Мелитопольскую;
- улицы Беломорской на Екатерины Гандзюк;
- проспекта Юрия Гагарина на Леонида Каденюка;
- улицы Героев Бреста на Чернобаевскую;
- улицы Пушкинская на Чикаленко;
- улицы Льва Толстого на Украинских Героев;
- улицы Московская на Князев Острожских;
- улицы Смоленская на Семьеи Бродских;
- улицы Питерская на Лондонскую.
Полные результаты голосования:
Добавим
Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко отметил, что полученные результаты голосования переданы в совет для дальнейшего рассмотрения экспертной комиссии. На основе заключения экспертов Киевсовет затем примет решение о переименовании улиц.
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