Мер Одеси проти перейменування вулиці Пушкіна: в мерії занепокоєні через зростання ненависті до всього російського

Деталі

Видання пише, що Труханов, якого довгий час вважали проросійським політиком, від початку війни став "відвертим захисником України та свого міста".

"Чи може пан путін завдати удару по центру Одеси? Той, хто здатний на Бучу, на Маріуполь, на те, що відбувається дорогою в Миколаєві, здатний на все, - сказав мер. - От чого ми навчилися".

New York Times зазначає, що на Труханова чинять тиск із метою перейменувати вулицю Пушкіна, розташовану поруч із мерією: "Ні, - сказав мер. - Я цього не підтримав би. Одеса – інтеркультурна столиця України. Мене турбує зростання ненависті до всього російського. Але ця ненависть, можливо, є неминучим результатом неспровокованої війни путіна: скажіть нації, що її не існує, і вона, як ніколи раніше, об'єднається в зухвалій рішучості захистити своє існування".

Доповнення

13 червня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що планує перейменувати міські топоніми, пов'язані з росією.

В Києві збираються перейменувати близько 300 вулиць, провулків, площ та проспектів.

Довідка

Олександр Пушкін - російський поет, драматург і прозаїк. Один з найавторитетніших літературних діячів першої третини XIX століття. Пушкін вважається основоположником сучасної російської літературної мови.