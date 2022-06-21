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Проспект Ленина вместо проспекта Мира или имперские замашки на советский лад: рашисты взялись за переименование улиц в Мариуполе

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Во временно захваченном городе Мариуполь Донецкой области российские оккупанты решили переименовать улицы. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram, информирует УНН.

Детали

Да, руоссийские захватчики решили проспект Мира заменить на проспект Ленина. Вместо улицы выдающегося украинского художника Куинджи будет улица Артема. Что касается населенных пунктов, то рашисты тоже планируют изменить названия. Поселок Первомайское вместо исторического названия Мангуша от депортированных из Крыма греков. Первомайский район вместо Мангушского или Мариупольского.

"Возвращение в прошлое которого не было. Пещеры, имперские замашки на советский лад. Давайте уже переменивайте снова в Жданов. Не позорьте славное имя Города-Героя Мариуполя", - сказал Андрющенко. 

Напомним 

Голосование по переименованиям почти 300 объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами, продолжалось с 15 по 19 июня в городском приложении "Киев Цифровой". Принять участие в голосовании могли все граждане Украины. Для верификации использовался Bank ID.

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования Пушкинской улицы в городе. Издание пишет, что Труханов, долгое время считавшийся пророссийским политиком, с начала войны стал "откровенным защитником Украины и своего города".

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