Прощання з Кернесом продовжили через довжелезну чергу з охочих віддати шану меру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Чотиригодинна церемонія прощання з Харківським міським головою Геннадієм Кернесом, яка розпочалася у фойє Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка ще о 9 годині, продовжена на майже годину через натовпи людей, які хочуть віддати шану меру, передає УНН.
На оприлюднених фото та відео видно, що людей не меншає. До них приєдналися вже голова Харківської ОДА Айна Тимчук, народні депутати, також тут - дружина Оксана Гайсинська.
Окрім того, з великого екрану на будівлі театру транслювали прощальний вірш у виконанні Серьоги.
Нагадаємо, церемонія прощання з Геннадієм Кернесом мало відбуватися з 9:00 по 13:00 в фойє Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка. Після цього Геннадія Кернеса поховають з усіма почестями.
У день прощання з міським головою зміниться схема руху транспорту у місті. Зокрема, рух транспорту по пл. Благовіщенській, узвозу Соборному, вул. Університетській, пров. Спартаківському, пл. Конституції, вул. Сумській буде заборонено з 5:30 до 14:00 23 грудня.
Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині.
Його тіло доставили з Берліну до Харкова літаком 21 грудня.
11 грудня стало відомо, що в Кернеса не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу. Раніше Геннадій Кернес перехворів на COVID-19 та через ускладнення з 16 вересня лікувався у німецькій клініки “Шаріте”.
Нагадаємо, Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.
Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року з результатом 60,34% голосів виборців.
9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.