Прощання з Кернесом продовжили через довжелезну чергу з охочих віддати шану меру

На оприлюднених фото та відео видно, що людей не меншає. До них приєдналися вже голова Харківської ОДА Айна Тимчук, народні депутати, також тут - дружина Оксана Гайсинська.

Окрім того, з великого екрану на будівлі театру транслювали прощальний вірш у виконанні Серьоги.

Нагадаємо, церемонія прощання з Геннадієм Кернесом мало відбуватися з 9:00 по 13:00 в фойє Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка. Після цього Геннадія Кернеса поховають з усіма почестями.

У день прощання з міським головою зміниться схема руху транспорту у місті. Зокрема, рух транспорту по пл. Благовіщенській, узвозу Соборному, вул. Університетській, пров. Спартаківському, пл. Конституції, вул. Сумській буде заборонено з 5:30 до 14:00 23 грудня.

Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині.

Його тіло доставили з Берліну до Харкова літаком 21 грудня.

11 грудня стало відомо, що в Кернеса не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу. Раніше Геннадій Кернес перехворів на COVID-19 та через ускладнення з 16 вересня лікувався у німецькій клініки “Шаріте”.

Нагадаємо, Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року з результатом 60,34% голосів виборців.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.