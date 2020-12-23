Прощание с Кернесом продлили из-за длинной очереди из желающих отдать дань памяти мэру
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Четырехчасовая церемония прощания с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом, которая началась в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко еще в 9:00, продлена на почти час из-за толпы людей, которые хотят почтить память мэра, передает УНН.
На обнародованных фото и видео видно, что людей не стает меньше. К ним присоединились уже председатель Харьковской ОГА Айна Тымчук, народные депутаты, также здесь - жена Оксана Гайсинская.
Кроме того, с большого экрана на здании театра транслировали прощальный стих в исполнении Сереги.
Напомним, церемония прощания с Геннадием Кернесом должна была пройти с 9:00 до 13:00 в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко. После этого Геннадия Кернеса похоронят со всеми почестями.
В день прощания с городским головой изменится схема движения транспорта в городе. В частности, движение транспорта по пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Университетской, ул. Спартаковской, пл. Конституции, ул. Сумской будет запрещено с 5:30 до 14:00 23 декабря.
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря в возрасте 61 года в Германии.
Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря.
11 декабря стало известно, что у Кернеса не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. Ранее Геннадий Кернес переболел COVID-19 и из-за осложнений с 16 сентября лечился в немецкой клинике "Шарите".
Напомним, Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.
Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.
9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.