Проросійські білборди у столиці: поліція затримала трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У столиці поліцейські встановили трьох осіб, які підозрюються у розклеюванні провокативних бігбордів. Їх доставили до управління поліції для встановлення всіх обставин та надання свідчень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.
"Під час відпрацювання, у тому числі вивчення записів камер відеонагляду, столичні оперативники встановили трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у розміщенні у кількох районах Києва провокативних плакатів. Чоловіків доставили до управління поліції для встановлення всіх обставин. За кожним фактом розміщення бігбордів розпочато кримінальні провадження за ст. 356 (Самоправство) КК України", - йдеться у повідомленні.
Раніше столичної поліції звернулися кияни із повідомленнями про те, що на кількох вулицях столиці розміщені білборди провокативного змісту. Комунальники прибрали рекламу з проросійською пропагандою.