Пророссийские билборды в столице: полиция задержала трех человек

"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов. Мужчин доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств. По каждому факту размещения билбордов начато уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) УК Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в столичную полицию обратились киевляне с сообщениями о том, что на нескольких улицах столицы размещены билборды провокационного содержания. Коммунальщики убрали рекламу с пророссийской пропагандой.