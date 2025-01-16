Промисловий безвіз, роумінг як вдома і не тільки: Шмигаль провів нараду про співробітництво з ЄС у 2025 році

Відбулась нарада щодо секторального співробітництва з ЄС у 2025 році. Йшлося про промисловий безвіз, інтеграцію в енергоринок Європи та розвиток транспортних коридорів мережі TEN-T. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

"Продовжуємо послідовно зближувати Україну з Європейським Союзом в усіх сферах. Провели нараду щодо секторального співробітництва з ЄС у 2025 році", - повідомив Шмигаль.

За його словами, заслухали доповіді урядовців щодо пріоритетних напрямів та завдань, які стоять перед міністерствами. Зокрема, ключовою є робота щодо продовження "торговельного" та "транспортного" безвізів. Працюємо з Єврокомісією над тим, щоб зробити ці угоди безстроковими.

"Ведемо роботу над укладенням "промислового" безвізу та забезпечення приєднання України до політики ЄС "Роумінг як вдома". Рухаємося впевнено. Узгодили напрацювання й винесення на Уряд необхідних проєктів рішень. Скоординували необхідні заходи для забезпечення інтеграції України в енергетичний ринок ЄС. Також обговорили впровадження комплексу необхідних заходів для розвитку у 2025 році транспортних коридорів мережі TEN-T", - резюмував глава уряду.

Перед кожним міністерством стоять чіткі завдання, визначені відповідальні та терміни виконання, резюмував Шмигаль.

Україна має на меті відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС - Зеленський