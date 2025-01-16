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Промышленный безвиз, роуминг как дома и не только: Шмыгаль провел совещание о сотрудничестве с ЕС в 2025 году

Промышленный безвиз, роуминг как дома и не только: Шмыгаль провел совещание о сотрудничестве с ЕС в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 8809 просмотра

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Правительство провело совещание по секторальному сотрудничеству с ЕС в 2025 году. Обсудили промышленный безвиз, интеграцию в энергорынок и развитие транспортных коридоров TEN-T.

Состоялось совещание по секторальному сотрудничеству с ЕС в 2025 году. Речь шла о промышленном безвизе, интеграции в энергорынок Европы и развитии транспортных коридоров сети TEN-T. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

«Продолжаем последовательно сближать Украину с Европейским Союзом во всех сферах. Провели совещание по секторальному сотрудничеству с ЕС в 2025 году», - сообщил Шмыгаль.

По его словам, заслушали доклады чиновников относительно приоритетных направлений и задач, которые стоят перед министерствами. В частности, ключевой является работа по продлению «торгового» и «транспортного» безвизов. Работаем с Еврокомиссией над тем, чтобы сделать эти соглашения бессрочными.

«Ведем работу над заключением «промышленного» безвиза и обеспечения присоединения Украины к политике ЕС «Роуминг как дома». Двигаемся уверенно. Согласовали наработки и вынесение на Правительство необходимых проектов решений. Скоординировали необходимые меры для обеспечения интеграции Украины в энергетический рынок ЕС. Также обсудили внедрение комплекса необходимых мер для развития в 2025 году транспортных коридоров сети TEN-T», - резюмировал глава правительства.

Перед каждым министерством стоят четкие задачи, определены ответственные и сроки выполнения, резюмировал Шмыгаль.

Украина имеет целью открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС - Зеленский16.01.25, 01:47 • 25944 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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