Промисловий вилов риби у Південному Бузі призупинять на 2017 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Держрибагентство призупиняє промисловий вилов на Дністровському водосховищі та Південному Бузі у 2017 році. Про це УНН повідомили у прес-службі Держрибагентства.
Так, з 1 січня 2017 по 31 грудня 2017 року Держрибагентство призупиняє промисловий вилов риби на річці Південний Буг в межах Вінницької області та Дністровському водосховищі в межах Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей. Ці заходи нададуть можливість популяції водних біоресурсів повністю відновитись та забезпечать збільшення рибних запасів у водоймі.
Рішення про тимчасове призупинення промислу було прийнято за зверненням обласних рад Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей у зв’язку з відсутністю науково-біологічного обґрунтування щодо промислового вилову риби. Без них кількість риби, прийнятна для вилову промисловиками – невідома. Відповідно, Держрибагентство не розподілятиме частки на промислове рибальство на цих водоймах на 2017 рік.
Розподіл квот на промислове рибальство на цих водоймах буде поновлено лише після проведення повноцінних іхтіологічних досліджень. Проте, любительське та спортивне рибальство – дозволено відповідно до норм Правил любительського та спортивного рибальства.