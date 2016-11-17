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15 марта, 19:03 • 110468 просмотра

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Промышленный вылов рыбы в Южном Буге приостановят на 2017 год

Промышленный вылов рыбы в Южном Буге приостановят на 2017 год

Киев • УНН

 • 6884 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Госрыбагентство приостанавливает промышленный вылов на Днестровском водохранилище и Южном Буге в 2017 году. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.

Так, с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. Госрыбагентство приостанавливает промышленный вылов рыбы на реке Южный Буг в пределах Винницкой области и Днестровском водохранилище в пределах Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областей. Эти меры дадут возможность популяции водных биоресурсов полностью восстановиться и обеспечат увеличение рыбных запасов в водоеме.

Решение о временном приостановлении промысла было принято по обращению областных советов Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областей в связи с отсутствием научно-биологических обоснований по промышленному вылову рыбы. Без них количество рыбы, приемлемое для отлова промышленниками - неизвестно. Соответственно, Госрыбагентство не будет распределять доли на промышленное рыболовство на этих водоемах на 2017 год.

Распределение квот на промышленное рыболовство на этих водоемах возобновят только после проведения полноценных ихтиологических исследований. Однако, любительское и спортивное рыболовство - разрешено в соответствии с нормами Правил любительского и спортивного рыболовства.

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