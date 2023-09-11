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Пролітає біля Землі лише раз на 437 років: рідкісну комету Нісімура можна буде побачити з 12 по 17 вересня

Пролітає біля Землі лише раз на 437 років: рідкісну комету Нісімура можна буде побачити з 12 по 17 вересня

Київ • УНН

 • 1856544 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. У вересні люди мають унікальну можливість побачити комету Нісімура, яка пролітає повз Землю раз на 437 років. Зазначається, що літавицю можна буде побачити неозброєним оком з 12 по 17 вересня, повідомляє Independent, передає УНН.

Деталі

З 12 по 17 вересня жителі Землі зможуть побачити комету Нісімура, яка пролітає біля Землі раз на 437 років. Ця можливість є унікальною, оскільки наступного разу комету можна буде побачити лише в 2460 році.

Комета Нісімура була відкрита в серпні 2023 року, але вже зараз вона видима неозброєним оком. Вона буде яскравішою, ніж будь-яка інша комета, яка з’являлася на небосхилі в останні роки.

Комета пройде повз Землю на відстані близько 78 мільйонів миль. Це майже вдвічі ближче, ніж найближчі кометні проходи, які відбулися в 2014 і 2016 роках.

Щоб побачити комету, потрібно дивитися на північний схід, схід за годину після заходу сонця або за годину до світанку. Вона буде виглядати як яскравий об’єкт із довгим хвостом.

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