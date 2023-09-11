Пролітає біля Землі лише раз на 437 років: рідкісну комету Нісімура можна буде побачити з 12 по 17 вересня

Деталі

З 12 по 17 вересня жителі Землі зможуть побачити комету Нісімура, яка пролітає біля Землі раз на 437 років. Ця можливість є унікальною, оскільки наступного разу комету можна буде побачити лише в 2460 році.

Комета Нісімура була відкрита в серпні 2023 року, але вже зараз вона видима неозброєним оком. Вона буде яскравішою, ніж будь-яка інша комета, яка з’являлася на небосхилі в останні роки.

Комета пройде повз Землю на відстані близько 78 мільйонів миль. Це майже вдвічі ближче, ніж найближчі кометні проходи, які відбулися в 2014 і 2016 роках.

Щоб побачити комету, потрібно дивитися на північний схід, схід за годину після заходу сонця або за годину до світанку. Вона буде виглядати як яскравий об’єкт із довгим хвостом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комета розміром із місто, що прямує до Землі, "відрощує роги" після потужного виверження вулкана